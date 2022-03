Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi per la prima volta insieme in pubblico dopo l'addio: lui la tocca, lei sorride

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano a farsi vedere l’uno accanto all’altro dopo l’addio. Per la prima volta ricompaiono in pubblico insieme in occasione della festa di compleanno della figlia minore Celeste, detta Cece, che ieri, 8 marzo, ha compiuto 7 anni. La showgirl svizzera condivide nelle sue IG Stories una foto che li immortala in coppia insieme alla festeggiata e a Sole, 8 anni, la prima figlia avuta dall’imprenditore 38enne: Tomaso tocca la spalla dell’ex moglie, lei sorride amabilmente. Tra loro i rapporti sono sereni.

Il party è divertente, arricchito da un allestimento favoloso con palloncini colorati e una torta spettacolare. C’è uno spettacolo di hula hoop formidabile, tantissimi giochi e balli e un karaoke che fa sorridere grandi e piccini. Michelle e Tomaso si ritrovano. Alla festa c’è anche Aurora Ramazzotti, 25 anni, la figlia maggiore che la Hunziker ha avuto dal suo primo marito, Eros Ramazzotti: arriva con l’amico di sempre, Tommaso Zorzi. I due giocano con Odino, il levriero di Tomaso, lo coccolano moltissimo, Trussardi li riprende da vicino: evidentemente anche tra lui e Aury è riscoppiata la pace.

Il 38enne aveva rivelato che con Aury i rapporti si erano raffreddati, mentre con Goffredo Cerza, il fidanzato della ragazza, c’era ancora grande sintonia e amicizia. Qualcosa è cambiato: Tomaso e Aurora si sono sicuramente riappacificati.

Michelle e Tomaso rimangono vicini nonostante siano freschi di separazione. La showgirl del resto lo ha detto chiaramente sulle pagine di Chi: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo”.

“Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”, ha aggiunto convinta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2022.