Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano! L'annuncio ufficiale: ecco i motivi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano. Dopo giorni di rumor in cui si parlava di crisi irreversibile della coppia, arriva l’annuncio ufficiale tramite un comunicato stampa congiunto in cui i due spiegano i motivi della rottura.

Dopo 10 anni di matrimonio la conduttrice 44enne e l’imprenditore 38enne si dicono addio. Le figlie, Sole, 8 anni, e Celeste, 6, continueranno a vivere con la mamma. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, si legge nello scarno comunicato affidato all’agenzia stampa.

VIDEO

Finisce la loro favola d’amore. Michelle e Tomaso si erano innamorati subito, il loro era stato un colpo di fulmine nato al Ristorante Trussardi Alla Scala, di proprietà proprio del rampollo. Il matrimonio era stato celebrato al Palazzo della Ragione di Bergamo il 10 ottobre del 2014.

Ultimamente voci insistenti parlavano di festività trascorse l’una lontano dall’altro, alla ricerca di un distacco necessario per fare chiarezza nei loro cuori: evidentemente a nulla è servito lo stare lontani. I due hanno deciso di proseguire il loro cammino ognuno per conto proprio. Per la Hunziker è la seconda separazione, dopo quella con Eros Ramazzotti da cui ha avuto la primogenita Aurora, 25 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2022.