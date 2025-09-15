La showgirl 48enne è molto felice accanto all’imprenditore romano 56enne

La loro liaison sarebbe cominciata a inizio 2025: la prima apparizione pubblica a luglio scorso

Dopo aver confessato a un media tedesco di essere felice, Michelle Hunziker rompe anche in tv il silenzio sulla storia con Nino Tronchetti Provera. “Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con molta naturalezza”, dice sicura a Verissimo. La showgirl 48enne e l’imprenditore romano 56enne starebbero insieme dall’inizio del 2025, la prima apparizione pubblica c’è stata a luglio scorso, quando insieme sono andati al concerto di Vasco Rossi e lei ha condiviso uno scatto sui social.

''Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con molta naturalezza'': Michelle Hunziker rompe il silenzio in tv sulla storia con Nino Tronchetti Provera

La svizzera torna sul piccolo schermo con Io Canto Family. Nel salotto di Canale 5 presenta il suo show, ma non solo. Si svela sul privato. “Non si può vivere senza amore - puntualizza Michelle - Si può stare bene da soli, ma condividere è più bello. Io sto condividendo, sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con molta naturalezza e vediamo dove andrà a parare”. Con Nino va alla grande, a quanto pare…

La showgirl 48enne è molto felice accanto all’imprenditore romano 56enne

La Hunziker non dice molto altro. Rimane schiva e vaga su Tronchetti Provera. Ne spiega il motivo. “Sono contenta, vediamo. E’ bello, andando avanti con l’età, cercare di proteggere il più possibile la relazione. Vedremo e speriamo”, conclude. Incrocia le dita. Ha due matrimonio finiti alle spalle, quello con Eros Ramazzotti e il secondo con Tomaso Trussardi. Desidera andare coi piedi di piombo, rispettando anche il benessere delle sue tre figlie: Aurora, 28 anni, che l’gha resa nonna, Sole, 12 anni il prossimo 9 ottobre, e Celeste, 10 anni.