Michelle Hunziker è entrata ufficialmente in modalità ‘vacanze’: la showgirl svizzera si è goduta il suo primo weekend al mare a Forte dei Marmi insieme alla figlia Aurora e al ‘genero’ Goffredo Cerza. Con la showgirl 42enne anche le piccole Sole, 5 anni, e Celeste, 4, le due figliolette avute dal marito Tomaso Trussardi.

E’ stato il weekend che ha aperto ufficialmente la bella stagione quello che Michelle Hunziker si è regalata a Forte dei Marmi. La bionda svizzera ha condiviso alcuni scatti dalla famosa località balneare. Anche Aurora ha fatto lo stesso, commentando sempre in modo ironico, come spesso le piace fare.

Pubblicando uno scatto di lei e la mamma Michelle Hunziker sedute sopra un pattino di salvataggio in spiaggia a Forte dei Marmi, Aurora ha scritto: “In questa foto due svizzere in trasferta che ci credono molto e che, nonostante non sia prevista una parvenza di sole, si spostano solo ed esclusivamente con bandana e cappellino causa allergia solare”. L’immagine è stata realizzata dal suo amato Goffredo. “Ci tiene”, sottolinea la 22enne, rivelandolo.

Risate e mare. Il primo weekend a Forte dei Marmi di Michelle Hunziker e Aurora è trascorso velocissimo, intermezzato anche dalle coccole tra la ragazza e lo studente universitario. I due in una foto condivisa indossano costumi con la medesima fantasia. Goffredo e Aurora sono innamorati e trendy.

Aury è fiera del lavoro fatto sul suo fisico grazie all’allenamento quotidiano. Ora in spiaggia si sente sicura di sé e si piace moltissimo.

Bellissima Michelle sotto il sole, sempre radiosa e accattivante, anche quando non è super truccata e pronta per andare in tv.