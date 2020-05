Dopo più di due mesi insieme è difficile dirsi addio. Michelle Hunziker si è commossa durante l’ultimo aperitivo insieme ai ‘figli acquisiti’ Sara Daniele e Goffredo Cerza. La conduttrice 43enne ha infatti trascorso tutta la quarantena nella sua casa di Bergamo con il nucleo familiare più stretto, ovvero il marito Tomaso Trussardi e le figlie Aurora, Sole e Celeste, ma anche con la migliore amica e il fidanzato della primogenita. Dopo questo periodo si è legata ancora di più a loro e salutarsi è stato difficile. E’ stata la stessa Aurora a postare sul social alcune immagini in cui si vede tutto il gruppo riunito al tramonto sulla terrazza di casa. Durante un brindisi con calici di vino, Michelle appare commossa. Rivolgendosi a Sara e Daniele dice: “Tornate presto”. Poi bacia la figlia di Pino con gli occhi lucidi.

Poco dopo Michelle, Sara e Goffredo sono stati sorpresi da Aurora mentre si scatenano per un’ultima volta in soggiorno. Balli con musica ad alto volume. Poi i due si preparano alla partenza. Sara proprio in queste ore ha fatto rientro a Milano, mentre Goffredo è arrivato a Roma. Qualche settimana fa parlando del lockdown con la “famiglia allargata” Michelle aveva detto: “Siamo in quarantena dal 6 marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata... Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte e difficile, ma ci ha uniti tanto”.

Sempre recentemente Aurora, 23 anni, ha invece rivelato che durante la quarantena lei e Goffredo hanno deciso di portare la propria relazione su un altro livello: andranno a convivere. Lui lascerà la grigia Londra e insieme cercheranno una casa a Milano, dove però Cerza ancora non ha un lavoro (oltre all’appartamento, dovrà trovare anche quello).

