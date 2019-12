Michelle Williams sarebbe incinta. L’attrice aspetterebbe il suo secondo figlio. La 39enne è infatti già mamma di una bambina, Matilda, il cui padre è l’attore Heath Ledger, scomparso tragicamente a New York nel 2008 a soli 28 anni. Ora la cicogna avrebbe spiccato il volo per consegnarle un pargoletto, o una pargoletta, frutto della relazione con il regista Thomas Kail, conosciuto sul set della miniserie Fosse/Vernon. Lo ha riportato l’autorevole rivista americana ‘People’.

Michelle e Thomas hanno già deciso di sposarsi. Lei ha accettato la proposta di matrimonio di lui. Qualche giorno fa i due sono stati avvistati a Londra in un negozio per bambini, intenti ad acquistare dei vestitini. Probabilmente si tratta di abitini per il nascituro che la Williams porta in grembo.

Dopo la morte di Ledger, avvenuta in circostanza davvero tragiche e non solo per la giovanissima età dell’attore, Michelle ha trascorso un periodo davvero difficile. Si è ritrovata a essere l’unico genitore di Matilda e ad avere la pressione della stampa costantemente su di sé.

Scritto da: la Redazione il 31/12/2019.