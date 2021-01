Micol Olivieri raggiante col suo seno nuovo dopo la mastoplastica: foto

Micol Olivieri è raggiante col suo seno nuovo dopo la mastoplastica a cui si è sottoposta a metà dicembre scorso. L’attrice 27enne sposata con Christian Massella dal luglio del 2014, mamma di Arya, 6 anni, e di Samuel Ermes, 3, prima usava solo top elastici, adesso è splendida in reggiseno. La chirurgia plastica le ha regalato un decoltè florido e lei lo mostra ai fan sul social condividendo una foto: è entusiasta del risultato finale.

Ha voluto fortemente operarsi e aumentare il suo seno. Con la perdita di peso e l’allattamento era diventata completamente piatta: le sue mammelle, già piccole, si erano svuotate. Ecco il motivo della mastoplastica additiva.

“Care donne, tra poco, troverete anche me nei reparti di intimo a scegliere il reggiseno di pizzo che tanto desideravo e forse vedrete qualche lacrima scendere”, aveva confessato nello spiegare il motivo dell’intervento Micol.

La Olivieri si è rivolta alla Juneco, punto di riferimento nel mondo della medicina e della chirurgia estetica. E’ stato il dottor Fabio Caviggioli a prendersi cura del suo seno. Il chirurgo le ha dato anche l’ok per portare reggiseni con il ferretto, purchè non le diano fastidio. Durante il giorno, spesso, quando è a casa mette una fascia elastica sopra il suo decolté: “Avevo un seno piccolo ma molto alto, questa fascia serve a far scendere le protesi”. Per rendere tutto più armonico e naturale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2021.