Mika a X Factor rivela: 'Sono dislessico'

Mika a X Factor, durante la seconda puntata delle audition, rivela a sorpresa: "Sono dislessico”. Davanti ai giudici c’è una ragazza che soffre dello stesso problema e ha dedicato una canzone al disturbo dell’apprendimento. Gli altri lo ascoltano e rimangono stupiti. Emma Marrone commenta, partecipe: “Non lo sapevo…”.

Mika non si nasconde. “Sono dislessico, non lo sapevate? Se scrivessi una lettera di mio pugno, con la mia calligrafia, non capireste nulla. Scrivo solo usando la tastiera del computer”. Il cantante è vicino alla concorrente che vuole una chance al talent e che a fine esibizione di prende quattro sì.

Mika dice di essere dislessico in tv a X Factor. In passato, riguardo ai problemi avuti a scuola per colpa del DSA, aveva svelato: “Sono tutt'ora dislessico. Non riesco neppure a leggere l'ora sull'orologio e scrivere con la penna è impossibile per me. Mi diagnosticarono questo disturbo con un test psicologico: finalmente avevo una prova legale per il mio problema. Quando un compagno di scuola tentò di fare il bullo, gli sventolai sotto il naso il test e gli dissi che io ero stupido legalmente mentre lui non aveva scuse per la sua stupidità”.

E ancora: “Ho pensato per tanti anni di essere stupido quando ero più giovane. Non mi rendevo conto che non ero stupido, ma come un pesce su un albero. Mi hanno buttato fuori da scuola. Ho completamente dimenticato come leggere e scrivere, anche come leggere la musica. Anche ora non riesco a leggere la musica, mentre prima potevo farlo perfettamente. Per tanti anni non ho scritto, facevo tutto con le mie orecchie. Ma grazie alla musica e anche alla forza di una persona molto speciale che è mia madre, ho potuto sviluppare la mia testa e una versione diversa d'intelligenza. Ho trovato la chiave per una vita normale e ho così potuto sistemare tutte le altre parti della mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2020.