Milena Miconi, le nozze con Mauro Graiani a Roma: i due da 18 anni insieme si sono sposati

Milena Miconi sabato 25 maggio ha sposato a Roma il regista Mauro Graiani, classe 1962. La 47enne ha detto di sì dopo ben 18 anni di storia d’amore e due figlie, Sofia, 15 anni, e Agnese, 8 anni. Le nozze sono state celebrate alle Terme di Caracalla: tra gli inviatati al matrimonio moltissimi vip.

Abito bianco classico, sobrio ma sofisticato e con un velo color carne a impreziosirlo per Milena Miconi. Completo classico blu per lo sposo, con camicia bianca e scarpe nere sotto. L’ex primadonna del Bagaglino di Pingitore è apparsa emozionata e raggiante alle sue nozze con Mauro Graiani. Dopo il sì alle terme di Caracalla a Roma, gli sposi e gli invitati si sono spostati a Villa di Vejo per il ricevimento.

Moltissimi i volti noti che Milena Miconi e Mauro Graiani hanno voluto fossero presenti alle loro nozze: tra gli invitati le due fresche spose Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Roberta Beta, Nadia Rinaldi, Matilde Brandi, testimone della sposa, Fanny Cadeo, Manuela Villa, Stefania Orlando e tantissimi altri.

Felicità e sorrisi, brindisi e risate. Milena Miconi e Mauro Graiani si sono goduti appieno le loro nozze a Roma. La showgirl dimentica così pure la triste parentesi avuta con il duo Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: Pamela Prati le aveva presentato le due manager e convinta ad affidarsi a loro. Ora, dopo che sul Prati-Gate è stato fatto luce, Milena, che inizialmente aveva preso le difese dell’amica, ha deciso di prendere le distanze e pensare solo a quel che di bello e pulito le offre il suo quotidiano.

Dopo le nozze, per Milena Miconi e Mauro Graiani anche la luna di miele, in Puglia. “E’ stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo. Sono tante le persone che devo ringraziare... tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile”, ha scritto sul suo profilo social.