Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati. L’attore 29enne e la cantante 26enne si sono detti addio a soli otto mesi dal loro matrimonio, che si è celebrato a dicembre dello scorso anno. Ad annunciarlo sono stati i portavoce delle due star la scorsa domenica.

La notizia non ha però sconvolto gli amici più stretti dell’ormai ex coppia. Alcune fonti vicine ai due hanno infatti rivelato che le cose negli ultimi mesi andavano piuttosto male. "Per le persone che sono state molto presenti nella loro vita questa rottura non è stata affatto uno shock. Dopo che erano tornati insieme, pubblicamente potevano sembrare una coppia perfetta, ma non lo erano affatto. Su molte questioni fondamentali per una coppia non erano sulla stessa linea d'onda. L'addio non è stato una sorpresa", ha raccontato un beninformato a ‘People’.

“Era da qualche mese che stavano cercando di far funzionare di nuovo il rapporto, ma le cose erano cambiate rispetto alla fine dello scorso anno quando si sono sposati. E' stato un anno difficile. Miley ha deciso di tornare a pubblicare nuova musica e di andare in tour. Si sono allontanati. Anche se la separazione è stata presa di comune accordo e senza scenate", ha aggiunto l’insider.

Scritto da: la Redazione il 12/8/2019.