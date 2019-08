Miley Cyrus non ci sta. Dopo che nei giorni scorsi sono circolati alcuni rumour su un suo presunto tradimento ai danni dell’ormai ex Liam Hemsworth, la cantante è voluta intervenire in prima persona via social per smentire tale circostanza e spiegare che se il suo matrimonio con l’attore è finito non è causa di una terza persona.

Sul suo profilo Twitter ha scritto: “Posso accettare che la vita che ho scelto mi porti a dover essere sempre trasparente e aperta con i miei fan, che amo, e con il pubblico. Quello che non posso accettare è che si dica che ho commesso qualcosa quando non è vero. Non ho niente da nascondere”. “Non è un segreto che quando ero una teenager e fino a qualche anno fa era una party girl. Non solo ho fumato, ma ho promosso l’erba, ho sperimentato diverse droghe. La mia canzone più famosa parla di ballare con l’ecstasy e di tirare righe in bagno”, ha aggiunto.

“Quando ero più giovane ho distrutto relazioni tradendo. Ho perso un enorme contratto con Walmart (la catena di grandi magazzini più famosa d’America, ndr) a 17 anni per aver fumato con un bong. Sono stata buttata fuori da Hotel Transylvania (una serie cinematografica, ndr) per aver comprato a Liam una torta a forma di pene per il suo compleanno e per averla leccata. Ho cantato su una palla da demolizione nuda. Ci sono probabilmente più foto che mi ritraggono nuda su internet di quante ce ne siano di qualsiasi altra donna nella storia”, ha continuato.

E ancora: “Ma la verità è che quando io e Liam ci siano rimessi insieme, ci ho creduto davvero, ho preso un impegno. Non ci sono segreti da scoprire. Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta e non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta davanti a voi, ma quello che importa è che io sia cresciuta. Posso ammettere molte cose, ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per colpa di un tradimento”.

“Io e Liam siamo stati insieme per un decennio. Potete dire che io sono un’accannata, una che dice parolacce, ma non una bugiarda. Sono orgogliosa di poter dire che sono cambiata rispetto a quando ero più giovane”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/8/2019.