Milla Jovovich ha rivelato di essere di nuovo incinta. L’attrice ha annunciato via social di essere in dolce attesa del suo terzo figlio e che si tratta, ancora una volta, di una femmina. La 43enne, che insieme al marito Paul W. S. Anderson ha già le piccole Ever, 11 anni, e Dashiel, 4, ha avuto una reazione contrastata quando ha scoperto che la cicogna ha spiccato il volo.

Postando su Instagram una foto che la ritrae con un bel pancione già molto visibile, ha scritto: “Dopo aver scoperto di essere di nuovo incinta 13 settimane fa, ho provato sensazioni diverse, dalla pura gioia al terrore totale. Vista la mia età e visto che ho avuto un aborto non volevo affezionarmi troppo presto all’idea di poter diventare di nuovo mamma. Negli ultimi tempi ho passato tantissimo tempo a farmi visitare dai dottori e ho fatto tantissimi test. Per fortuna sembra che tutto vada per il meglio e abbiamo saputo che si tratta di un’altra femmina! Augurate comunque tanta fortuna a me e alla mia bambina!”.

Ero lo scorso maggio quando la Jovovich ha raccontato per la prima volta di aver subito due anni fa un terribile aborto ad appena quattro mesi di gravidanza. Si trovava sul set in Europa dell’Est e fu costretta a sottoporsi ad una difficile procedura senza neanche l’anestesia dopo essere entrata con enorme anticipo in travaglio. Oggi, ha detto, ha ancora degli incubi riguardo quella tremenda esperienza.

Scritto da: la Redazione il 8/8/2019.