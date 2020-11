Milly Carlucci, a 'Ballando’ niente ex dei reality: ecco perché

Milly Carlucci ha confermato che nel suo ‘Ballando con le Stelle’ non vuole personaggi che abbiano già partecipato a dei reality. La conduttrice, regina del sabato sera di Raiuno, ha spiegato anche il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione. Parlando con TvBlog ha anche escluso di organizzare un’edizione All Star (ovvero con i concorrenti più apprezzati delle scorse stagioni) della sua creatura tv. “Me lo propongono tutti gli anni, credo che Ballando abbia bisogno ogni volta di nuovi protagonisti. La gara di ballo va vista all’interno di un percorso emotivo e di un racconto umano”, ha fatto sapere.

Sul no ai volti già passati per reality show vari, ha quindi detto: “Finché ci riusciamo vorrei mantenere questo principio (ovvero di non avere concorrenti che hanno già partecipato a dei reality, ndr). Il motivo è semplice, nei reality ci si racconta in situazioni estreme, rischieremmo di vedere storie già raccontate. Diverso è il discorso dei talenti veri e propri lì non c’è nessuna preclusione”.

Recentemente Paola Caruso, subrette e influencer, aveva dichiarato proprio che Milly non l’avrebbe voluta a ‘Ballando’ per il suo passato sul piccolo schermo (dove ha già fatto programmi come ‘L’Isola dei Famosi’): “Milly non mi vuole, dice che sono troppo targata Mediaset. In Rai non mi vogliono”.

Scritto da: la Redazione il 26/11/2020.