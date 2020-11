Milly Carlucci non trattiene le lacrime a Ballando con le Stelle. In diretta tv si lascia andare e piange dopo la prova speciale di Daniele Scardina, che scende in pista con la mamma Mariella. Il pugile è commosso e anche la conduttrice si emoziona fortemente.

E’ colpita dal momento che va in scena durante la semifinale del talent show. “Avete fatto commuovere anche me. Anch’io sono una mamma, scusate”, ammette Milly Carlucci mentre il suo volto è rigato dalle lacrime. Si giustifica e cerca di nascondere il viso segnato dal momentaneo crollo emotivo.

Più tardi la conduttrice sul suo profilo social spiega il motivo per cui ha ceduto. Milly Carlucci, vedendo Scardina con la madre, ha pensato al figlio Patrick: vorrebbe tanto riabbracciarlo.

“E' stata una puntata emozionante, io mi sono commossa anche perché ve lo devo dire, sono tanti mesi che non vedo mio figlio. E’ all'estero, c'è il lockdown e non può rientrare in Italia… Mi commuovono questi abbracci tra madre e figlio”, sottolinea la presentatrice 66enne.

Patrick Donati, classe 1991, è il secondo figlio della conduttrice (la sorella maggiore è Angelica) e di Angelo Donati. Si è laureato nel 2014 con il massimo dei voti alla Regent’s University di Londra, dove ha conseguito un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico. Lavora per una multinazionale nella capitale inglese.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2020.