Milly Carlucci rompe il silenzio. La conduttrice, a cui nei giorni scorsi in molti hanno chiesto di scusarsi con Stefano Oradei dopo che l’ormai ex fidanzata Veera Kinnunen è uscita allo scoperto con Daniel Osvaldo, ha ribadito di essere convinta di aver fatto bene a redarguire il ballerino dopo la scenata di gelosia fatta alla collega durante l’ultima edizione di ‘Ballando’ e fotografata dai paparazzi.

Stefano aveva infatti capito che tra Veera e Osvaldo stava nascendo qualcosa e in alcune foto era stato immortalato durante una litigata con quella che allora, e da 11 anni, era la sua compagna. Dagli scatti sembrava potesse aver alzato anche le mani.

“Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna”, ha fatto sapere la Carlucci tramite TvBlog. “Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni. E poi stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/7/2019.