MIna, la prima foto social dopo anni di assenza dalle scene

Mina, dopo anni di assenza dalle scene che hanno alimentato leggende attorno alla sua figura, diventata quasi mitica, torna a farsi vedere: arriva la prima foto della cantante, regina indiscussa della musica italiana. La pubblica la figlia sul social.

Si è ritirata a Lugano, in Svizzera, nel 1978 e da quel momento in poi non ha più voluto farsi vedere in pubblico. Ha rinunciato ai riflettori. Ora per Mina, la “Tigre di Cremona”, c’è la prima foto ed è social. Benedetta Mazzini la immortala di schiena, seduta sul divano. E’ un momento intimo e privato. L’artista 79enne guarda la tv con il fidanzato della figlia.

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani”, scrive la 47enne. Il volto di Mina nello scatto si intravede appena, ma l’immagine diventa in men che non si dica virale. Sono anni che, a parte familiari e amici intimi, nessuno ha più il privilegio di vederla dal vivo.

Benedetta manda in brodo di giuggiole i fan di Mina, che dopo quarantuno anni torna a mostrarsi. Ha continuato a fare dischi e a mietere successi su successi, ma da lontano, ormai elvetica da quando il 10 gennaio 2006 ha sposato Eugenio Quaini. Agli obiettivi dei fotografi ha rinunciato per sempre.

