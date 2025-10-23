''Il mio ex marito mi ha tradito con mezza Italia'': Clizia Incorvaia rivela come diventò paranoica e insicura nell’intimità

La bionda siciliana è tornata a parlare di una vicenda di cui si chiacchierò tantissimo

Ha affermato di essere stata “tradita con miliardi di persone” da “quella persona”

Il riferimento sembra evidentemente all’ex marito Francesco Sarcina

Ha poi commentato anche le accuse del padre di sua figlia di averlo tradito con Scamarcio

Clizia Incorvaia ha raccontato come i ripetuti tradimenti che avrebbe subito dal suo ex marito l’hanno resa insicura e hanno incrinato la sua autostima.

La 45enne lo ha confessato a “La Volta Buona”, sottolineando di aver impiegato anni di sedute di psicoanalisi per “recuperare”.

Nella puntata dello show della Balivo di oggi, giovedì 23 ottobre, si è parlato del tema tradimenti, e la bionda siciliana ha ricordato come la percezione di se stessa cambiò quando scoprì – questa la sua versione – di essere stata tradita con “miliardi di persone” da “quella persona” (non lo nomina, ma il riferimento all’ex marito Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, appare evidente).

“Io faccio parte del gruppo di persone tradite ripetutamente. Quella persona mi tradì con tantissime persone, con mezza Italia”, ha affermato.

Clizia Incorvaia, 45 anni, insieme all'ex marito Francesco Sarcina, 48, ai tempi del loro amore

“Questa cosa, quando vieni tradito con miliardi di persone, non soltanto con una - che magari dici che ha perso la testa, ok… - incrina la tua sessualità, la tua sicurezza”, ha aggiunto.

“Pensi che tu non vai più bene, che c’è qualcosa per cui tu non sei più adeguata e sei stata sostituita e inizi a diventare paranoica, insicura di te stessa”, ha proseguito.

C’è voluto molto tempo per capire che non era così: “C’ho messo anni nel tentare di recuperare questo. Prima non ero mai stata insicura di me stessa, prima della ferita dei tradimenti”.

Clizia, che oggi è sposata con Paolo Ciavarro – figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro – da cui ha avuto il figlio Gabriele (3 anni) ha confidato anche che la sua avvocatessa è la famosissima Annamaria Bernardini De Pace. Ha anche detto di aver “rinunciato al suo mantenimento”.

Clizia a "La Volta Buona" ha spiegato che il trauma dei tradimenti l'ha resa insicura e anche paranoica

Durante la puntata si è parlato anche del presunto tradimento che ci sarebbe stato ai danni invece di Sarcina. Nel 2019 infatti l’artista raccontò pubblicamente di aver scoperto che Clizia lo aveva tradito con l’attore Riccardo Scamarcio, che era stato un suo carissimo amico.

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito mi ha devastato. Riccardo era il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”: queste le parole pronunciate all’epoca da Sarcina e che sono state ricordate nella trasmissione.

Successivamente ospite di “Belve”, nel 2024, lo stesso Scamarcio di fronte a domande sulla vicenda non ha chiarito.

Clizia però, pur non entrando nel merito del presunto tradimento, ha voluto dire la sua. Pensa che l’ex compagno, da cui ha avuto la figlia Nina, che oggi ha 10 anni e vive con lei e Ciavarro, non avrebbe dovuto dire certe cose pubblicamente.

“Mi sento di dire che i panni sporchi andavano lavati in casa. La dichiarazione che fece all’epoca il mio ex marito al Corriere della Sera - che fece il giro di tutto il web e si creò tutto questo clamore mediatico - era un’intervista che non andava rilasciata perché c’erano dei bambini a casa”, ha dichiarato.

Oggi Clizia è legata a Paolo Ciavarro, 34 anni, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, sposato nell'estate del 2024

“E’ stato fatto sull’onda dell’egoismo senza pensare al fatto che siamo genitori e come prima cosa andavano cautelati i bambini”, ha continuato.

Ha poi fatto sapere che la vicenda le è costata carissima anche dal punto di vista professionale oltre che privato: “Mi sento di dire anche che nessuno ha pensato alla ripercussione che io ho avuto a livello psicologico. Sono stati anni molto duri in cui ho portato la A di adulterio come la protagonista della Lettera Scarlatta. Le persone mi hanno additato per mesi, la stampa è stata cattivissima senza sapere le vicende”.

“Ho perso tantissimi lavori, mi sono state cancellate campagne per aziende molto importanti. Spero che non accada ad altre donne perché è una roba terribile. Per ricostruirmi ho impiegato tantissimi anni di psicoanalisi e di buona volontà”, ha concluso.