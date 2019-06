Miranda Kerr, in dolce attesa, accanto al marito Evan Spiegel. La modella 36enne aspetta il terzo figlio e fa gli auguri alla dolce metà per il suo 29esimo compleanno

La dolce attesa procede: Miranda Kerr al settimo cielo con il marito Evan Spiegel

La coppia aspetta il secondo erede insieme dopo Hart, nato a maggio del 2018

Miranda è anche mamma di Flynn avuto nel 2011 dal matrimonio con Orlando Bloom

Miranda Kerr, 36 anni, sul social pubblica uno scatto che la ritrae in dolce attesa al fianco del marito Evan Spiegel, imprenditore, famoso come co-fondatore di Snapchat. La coppia aspetta il secondo figlio insieme: a maggio dell'anno scorso è nato il piccolo Hart. La modella, però, è anche mamma di Flynn, nato nel 2011 dal matrimonio con Orlando Bloom. Miranda ha condiviso la foto con i follower che la seguono su Instagram per fare una dedica speciale a Evan Spiegel nel giorno del suo 29esimo compleanno: "Auguro il compleanno più felice al papà del mio bambino e amato marito". La Kerr nello scatto indossa un abito corto nero che mette in risalto il pancione in dolce attesa. Ai piedi porta un paio di delicatissimi sandali "nude" con tacco e appare in splendida forma. La terza gravidanza, insomma, procede a gonfie vele. Miranda Kerr ed Evan Spiegel hanno iniziato la loro relazione nel giugno del 2015. Il 27 maggio del 2017 si sono sposati. Un anno dopo è arrivato Hart e tra poco la famiglia accoglierà un altro bebè. Ancora però non è dato sapere se il fiocco sarà di nuovo azzurro oppure stavolta arriverà una femminuccia.











