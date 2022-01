Miriam Leone super chic a Parigi: 'Felice che non mi pare vero’

Miriam Leone è una vera diva a Parigi. L’attrice 36enne, che lo scorso 18 settembre si è sposata con Paolo Cerullo, sfoggia un look da dark lady alla sfilata di Fendi nella capitale di Francia. L'outfit super chic cattura gli obiettivi dei fotografi: biondissima per esigenze di set, in testa porta il basco.

“Io felice che non mi pare vero di essere a Parigi”, scrive la Leone nelle sue IG Stories, dove si fa vedere incantevole con la sua mise allo show Fendi della Paris Fashion Week. I capi che porta con grande disinvoltura rispecchiamo l’atmosfera buia e misteriosa scelta dalla Maison per le indossatrici in passerella, con creazioni con colori scuri.

Miriam è provocante col cappotto nero lungo fino alla caviglia sfumato e con uno spacco sensuale. Sotto ha collant velati e ricamati. Seducente, tra le mani ha una pochette intonata, con la stessa identica fantasia del paltò. Sulla mano spicca l’anello di fidanzamento portato con la fede.

Ai piedi ha saldali altissimi ed eccentrici, che non hanno il tacco. La chioma platino si 'accende' ancora di più grazie al basco nero. Il colore intenso dei suoi occhi è in contrasto con lo smokey eyes sui toni blu, le labbra, invece le ha lasciate naturali. L’ex Miss Italia è un esempio di eleganza e glamour.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2022.