Miriam Leone cambia look, ora è una strepitosa bionda

Miriam Leone dice addio alla chioma rossa e cambia look: ora è una strepitosa bionda. Al party post presentazione della serie Sky “1994” si lascia fotografare sorridente con il nuovo colore di capelli. E’ bellissima e chic con indosso un abito da sogno.

La 34enne anche sul social annuncia di essere bionda. “Vi presento una nuova me”, scrive entusiasta. Sta d’incanto platino, ha pure una leggera somiglianza con Chiara Ferragni. L’attrice siciliana è tra i protagonisti più acclamati di “1994”, serie televisiva in onda dal prossimo 4 ottobre sulla stagione di Mani Pulite, con la fine della Prima Repubblica e la nascita della Seconda, che ha conquistato anche l’estero: è stata venduta in cento Paesi.

Il cambio look è radicale, Miriam Leone anche da bionda conserva tutto il suo fascino. La pettinatura e l’abito nero la fanno sembrare una diva degli anni Sessanta. Ai piedi ha décolleté in tinta. L’ex Miss Italia ancheggia sinuosa davanti alla folla di fotografi: gli obiettivi sono tutti catturati dalla sua elegante avvenenza.

Miriam in “1994” interpreta Veronica Castello. “Veronica si ritrova dall’indossare i completi fetish e sadomaso a una divisa che sceglie per combattere, una volta ottenuto un seggio in Parlamento. In questo caso l’abito fa il monaco, perché indossa delle giacche con le spalline imbottite, quasi fosse un armatura, ma continua a mantenere la sua femminilità. E’ una donna che vuole combattere per le altre donne e che deve affermarsi in un mondo prettamente maschile", spiega a Vanity Fair.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2019.