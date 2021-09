Miriam Leone, prima uscita pubblica da moglie con fede al dito: bellissima a Milano

Miriam Leone si regala la sua prima uscita pubblica da moglie con la fede al dito. L’attrice è bellissima a Milano, non prede l’appuntamento con la Fashion Week: arriva alla filata di Tods con un look pazzesco firmato dalla famosa griffe e cattura tutti gli obiettivi.

La rossa, prima di gustare i capi e gli accessori della Maison in passerella, si mette in posa davanti ai fotografi e mostra fiera l’anello all’anulare: il 18 settembre scorso ha sposato in Sicilia, a Scicli, Paolo Carullo.

Per le nozze ha indossato due abiti Dior, uno spaziale, tutto ricamato a mano, per la cerimonia e un altro, ispirato a Ginger Rogers, uno dei suoi miti dell’infanzia, per il ricevimento. Ora a Milano ha un outfit assai diverso e grintoso dell’azienda marchigiana fondata nel 1900 e controllata dalla famiglia Della Valle.

Camicia nera piuttosto aderente e gonna effetto pelle sempre black per la rossa, che ai piedi ha comodissimi mocassimi bassi. Sopra, poggiato sulle spalle, un lungo cappotto in maglia con colori caldi, borsa in tono e occhialoni scuri, che poi tiene in mano mostrando il suo sguardo magnetico: Miriam è un vero incanto, stilosa ed elegante. I capelli li porta lisci, con la riga in mezzo: è super chic.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2021.