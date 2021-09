Miriam Leone si è sposata! Nozze in Sicilia: le prime foto

Miriam Leone ha detto ‘sì’. L’ex Miss Italia (ha vinto il concorso di bellezza nel 2008) ha scelto la sua Sicilia, e per la precisione Scicli, in provincia di Ragusa, per giurare amore eterno al suo compagno, Paolo Carullo. A 36 anni ha messo così la fede al dito una delle donne più ammirate dello spettacolo italiano.

Per l’occasione Miriam, originaria di Catania, ma da molti anni trapiantata a Roma, ha scelto un abito bianco con maniche di pizzo e bustino a cuore. Il giudizio degli esperti di moda ma anche del web sembra pressoché unanime: il vestito è piaciuto a tutti. Elegante e delicato.

Nel pomeriggio di sabato 18 settembre Miriam ha pronunciato il fatidico ‘sì’ nel Santuario di Santa Maria la Nova, dove si sono radunati in pochissimo tempo tantissimi curiosi. La festa è poi perseguita al Castello di Donnafugata. Prima della cerimonia Miriam ha postato sul suo profilo Instagram una foto molto romantica. Nello scatto appare di spalle, si sta preparando per raggiungere la chiesa. Vicino all’immagine ha scritto: “Arrivo, amore. Che emozione”.

E’ invece avvolta un po’ nel mistero l’identità dello sposo: di lui si conosce davvero poco. Sembra che la relazione con la Leone vada avanti da circa due anni. Paolo Carullo sarebbe originario di Catania, proprio come la diva del cinema italiano, e sarebbe laureato in Economia e Finanza a Milano. Imprenditore, musicista e non solo: avrebbe una personalità molto eclettica. Ed è forse proprio questo che ha fatto innamorare Miriam.

