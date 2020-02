Miriana Trevisan attacca Serena Enardu e difende il fratello di Pago in tv

Miriana Trevisan, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, attacca Serena Enardu e difende Pedro, il fratello di Pago. Alla bella showgirl 47enne, ex moglie del cantante 48enne, da cui ha avuto il figlio Nicola, 10 anni, non sono piaciute per niente le esternazioni della sarda durante la decima puntata del GF Vip. “Ha offeso la famiglia di Pago”, sottolinea.

Rivela di non essere mai stata contattata dalla produzione del reality per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan in tv poi analizza la lite tra Serena Enardu e Pago, causata dalle rivelazioni del fratello dell’artista, che ha svelato a Pacifico Settembre dei ‘like’ messi dalla mora 45enne alle foto su Instagram dell’ex tentatore Alessandro Graziani. L’ex stella di Non è la Rai è molto perplessa sulla questione.

Serena si è scagliata contro la famiglia di Pago, Miriana Trevisan l’affonda: “L’analisi di Serena? In realtà vorrei astenermi da questo. Conosco bene la famiglia, conosco bene il fratello. E’ una persona delicatissima, specialmente con il fratello, per essere intervenuto c’è qualcosa che non vediamo. Penso stia pagando molte conseguenze Pacifico”.

Miriana è assai dispiaciuta della situazione e precisa: “Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto, come anche il like. Avrebbero bisogno di stare soli, al di fuori di questa situazione. Pacifico, in questo momento ha anche bisogno di parlare con gli amici e la famiglia, perché hanno tutt’altra idea”.

La Trevisan poi aggiunge: “Io non voglio entrare in questa situazione, penso solo a mio figlio. Non vorrei che mio figlio assistesse a un attacco del genere verso la famiglia di lui. A Pago ho detto: ‘Se la ami seguila’, ma se lei è corretta. Non sapevo che sarebbe stata poco carina nei confronti della famiglia…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2020.