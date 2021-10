Miriana Trevisan bacia il figlio di Patrizia Mirigliani al GF Vip. Nicola Pisu e la mora, incitati dai compagni nella Casa, si lasciano andare, così il 32enne, dopo il due di picche ricevuto da Soleil Sorgé, che gli ha chiarito di essere legata a un uomo fuori dal reality, si lancia sulla bella 48enne.

Nicola dorme le lettone insieme a Miriana. L’ex moglie di Pago, però, in mattinata confessa i suoi timori a riguardo. “Lo vedo piccolo”, dice a Jo Squillo. A Nicola stesso confida il suo disagio a causa della grande differenza d’età.

Il feeling tra Miriana e Nicola è evidente, gli altri inquilini li convincono a scambiarsi un bacio e il ‘bocca a bocca’ arriva. E’ casto e fugace, ma scatena Pisu, che crede si possa andare oltre.

In realtà nel lettone ci sono solo coccole e intimità. La Trevisan al risveglio alla Squillo rivela: “E' dolcissimo. Ho bisogno di coccole, ecco perché non gli ho detto di andare via. Che gentilezza, ha dormito sopra, non è entrato nel letto. Io mi sono addormentata, ma lui non ha fatto niente. E' stato bravissimo, si è addormentato e basta. Mi ha fatto un po' di carezzine”.

Poi subito sottolinea: “Mi fa piacere, ma provo anche un po' di disagio. Lo vedo piccolo”. E’ quel che confida a Pisu stesso. Sono ben 16 gli anni che li separano all’anagrafe. La showgirl, ex valletta, ha tanti dubbi, eppure il figlio della Mirigliani pare presissimo e la corte serrata nei confronti della bella donna continua imperterrita: Miriana alla fine cederà?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2021.