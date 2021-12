Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, baci appassionati senza sosta: complicità alle stelle

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli mettono da parte i mille dubbi sulla loro relazione e si scambiano baci appassionati nel giardino della Casa, ‘bocca a bocca’ senza sosta: la complicità tra la 49enne e il 38enne è alle stelle.

Durante la festa di compleanno di Jessica la showgirl e l’esperto di gossip, inserito da anni nei meccanismi dello showbiz, anche opinionista tv, si lasciano finalmente andare, il feeling sale vertiginosamente: non si nascondono più davanti agli altri inquilini.

“Restiamo così tutto il giorno?”, gli dice lei, “Solo un giorno?”, replica lui. Itra intimità, abbracci e baci la conversazione li porta lontano.

“Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più. Mi fai stare bene. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti voglio bene per come sei davvero”, gli sottolinea Miriana. Biagio guarda al futuro, vuole continuare anche fuori la storia con la mora: “Ieri ho analizzato tante cose e avuto delle certezze da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo ‘tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?’. Ecco lo dicevo pensando a come vederci. Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti. Io ti voglio bene sul serio Miriana. Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Quando usciremo fuori, se sono aperte le discoteche devi venirci con me. Perché voglio che mi stai vicino nella mia realtà”.

Scritto da: la Redazione il 27/12/2021.