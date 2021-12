Miriana Trevisan sempre più vicina a Biagio D'Anelli al GF Vip: l'attrazione cresce...

Miriana Trevisan è sempre più vicina a Biagio D’Anelli, tra i nuovi entrati al GF Vip. L’attrazione tra i due cresce. Archiviato Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, la showgirl 49enne regala attenzioni al moro 38enne, ex GF 11, ora esperto di gossip e organizzatore di eventi: ha scelto pure di dormire insieme a lui.

La stanza arancione diventa bollente grazie a Miriana e Biagio che al risveglio si regalano abbracci calorosi. Poi, in salone, dopo il saluto che l’ex di Pago dà a Giucas Casella, D’Anelli la cerca nuovamente. “Anche questa mattina ti ho accarezzato pensando fossi Clarissa, mi manca”, risponde Miriana, tirando in ballo la principessa eliminata per giustificare le attenzioni.

Katia Ricciarelli li osserva stupita, quasi interdetta, e commenta tagliente più del solito: “Ma non sarà un po’ troppo?”. La cantante lirica vede fiorire un possibile flirt ed è assai turbata. D’Anelli, tra l’altro, attualmente dovrebbe essere legato a Silvana Curcio, manager di una famosa azienda di calzature. Ma questo pare non frenare il feeling con Miriana. Alfonso Signorini sicuramente indagherà, la mora potrebbe riservare una nuova sorpresa al Grande Fratello Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2021.