Miriana Trevisan ha fatto sapere che se fosse stata nei panni di Serena Enardu avrebbe evitato di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per provare a dare una seconda chance al rapporto con Pago. La showgirl conosce molto bene il cantante, visto che con lui ha avuto il figlio Nicola, che oggi ha 10 anni. Per questo il suo sembra essere quasi un consiglio dato all’ex tronista, che la stessa Trevisan dice di aver visto sofferente per la fine del rapporto con Pacifico.

“Al posto di Serena non sarei entrata nella Casa del GF Vip. Io avrei aspettato. Come ho già fatto in passato e non aggiungo altro. Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo”, ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. “Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del GF Vip è stato un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei”, ha poi aggiunto.

Secondo Miriana Pago è ancora innamorato di Serena, ma dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip ci va con i piedi di piombo e ha perso la fiducia in lei. Quando le è stato chiesto se pensi che il 48enne provi ancora dei sentimenti per la Enardu, ha risposto di sì, poi ha aggiunto: “Ma ha perso la fiducia. Sono certa che non lascerebbe mai il Grande Fratello Vip per Serena perché ora ha bisogno di spazio”. Miriana e Serena, nonostante quest’ultima sia stata per sette anni la compagna del padre del figlio della prima, non si sono mai conosciute. “È stata una scelta di Pago quella di tenerci separate”, ha voluto sottolineare Miriana.

Scritto da: la Redazione il 15/1/2020.