Miriana Trevisan dopo l'eliminazione di Biagio D'Anelli dal GF Vip: 'Ha detto di amarmi e anche io lo amo'

Miriana Trevisan dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli al GF Vip dichiara finalmente i suoi sentimenti per il 38enne pugliese. “Ha detto di amarmi e anche io lo amo”, confessa a Katia Ricciarelli la showgirl 49enne. La mora ha salutato Biagio baciandolo e abbracciandolo più volte, lui le ha sussurrato parole importanti all’orecchio prima di lasciare il reality. Miriana poi, ancora scossa, si è sfogata in camera con Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, che hanno cercato di confortarla.

“Quel litigio è stato un modo per unirci molto”, spiega la Trevisan alla cantante lirica, riferendosi alla discussione per gelosia avuta con D’Anelli. Poi aggiunge: “Mi ha detto ‘ti amo’”. “E’ una parolona”, le sottolinea Katia un po' scettica. Miriana però ammette: “E anche io...”.

Miriana ha capito che Biagio la coinvolge intimamente. Lo scontro con lui, troppo ammiccante con Nathalie Caldonazzo, l’ha fatta riflettere. D’Anelli in Confessionale, per farle dispetto, ha detto: “Corteggerò la Caldonazzo fuori dalla Casa”. In diretta tv però ammette che le sue parole sono state solo causate dalla rabbia. Per la mora ha lasciato la fidanzata senza neppure un confronto con la ragazza.

“A me piace, lo dico pubblicamente, e, sì, ci siamo baciati davanti a tutti”, spiega Miriana a Signorini. Biagio confessa: “Spero di poter conoscere presto suo figlio”. Poi l’eliminazione. E adesso l’ex valletta sente la sua mancanza tremendamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2021.