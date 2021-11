Miriana Trevisan su Nicola Pisu: 'Hai qualcosa che non va, mi hai spaventato’

Miriana Trevisan ha provato a spiegare a Nicola Pisu le ragioni per cui non ha più voglia di provare a costruire qualcosa con lui in senso sentimentale. La showgirl ha affermato di essersi spaventata per alcuni atteggiamenti del 32enne, figlio di Patrizia Mirigliani e suo coinquilino nella casa del “Grande Fratello Vip”. Il ragazzo non ha mai nascosto di aver avuto in passato problemi legati a dipendenze da sostanze stupefacenti. Oggi però ne è uscito. “Io ti ho trattato da uomo. Sicuramente adesso vedo che hai ancora qualcosa che non va, nel senso che non ci capiamo”, ha affermato la 49enne durante un confronto con Nicola.

Miriana, che è mamma di un bambino di 12 anni, che si chiama proprio Nicola ed è nato dall’unione con l’ex compagno Pago, ha poi aggiunto: “Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata”.

“Ti ho sempre detto che ero attratta, ma basta così. Io vengo da un periodo in cui ne avevo bisogno, ma posso anche farne a meno. Quindi non pensiamo a quello che potrebbe esserci e godiamoci questa bella esperienza”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 12/11/2021.