Miriana Trevisan su Nicola Pisu: 'Uno così non lo faccio avvicinare alla mia famiglia’

Miriana Trevisan ha usato parole davvero dure nei confronti di Nicola Pisu, affermando che una persona così “non la farà mai avvicinare alla sua famiglia”. I due nelle scorse settimane avevano stretto una tenera amicizia nella Casa del “Grande Fratello Vip”, c’era stato anche un bacio. Poi qualcosa è cambiato. Negli ultimi giorni lei ha chiarito di non voler avere una relazione con lui. Il 32enne se l’è presa. Durante l’ultimo serale del reality si sono anche nominati a vicenda.

Il figlio di Patrizia Mirigliani, che in passato ha avuto problemi con la dipendenza da alcune sostanze, ha affermato: “Miriana non è chiara. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Ripeteva ‘qui no, ma fuori vorrei conoscerti ed eventualmente avere una storia’. Poi mi ha ripetuto che mi vede come un amico e non vuole altro. E allora basta, io non la voglio come amica”.

Il ragazzo ha aggiunto anche: “Vai dagli uomini che ti trattano male, questo è quello che meriti”. Parole subito condannate da tutti, Alfonso Signorini compreso.

Dopo la diretta però Miriana, che è mamma di Nicola, avuto 12 anni fa insieme al cantante Pago, si è sfogata con alcune delle coinquiline. “E’ stato terribile, ma lo è da tre giorni e non riesco a spiegarlo. E’ una cosa che cerco di spiegare a tutti e tutti cercano di alleggerirla”, ha fatto sapere. “Sono due giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta”, ha aggiunto.

“Nicola mi ha detto: ‘Sei falsa’… E lui ha reagito con rabbia. Ma per carità. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Perché ho visto come si è comportato in questi giorni. ‘No, tu avevi già questa intenzione’: è partito. Non era vero che io avevo questa intenzione”, ha quindi concluso la 49enne.

Scritto da: la Redazione il 10/11/2021.