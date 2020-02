Miriana Trevisan: 'Pago sta perdendo il ruolo di padre'. Barbara D'Urso: 'Ovunque c'è scritto che è uno zerbino'

Miriana Trevisan a Pomeriggio 5 parla ancora una volta di Pago, distratto al GF Vip da Serena Enardu, entrata come concorrente nella Casa. “Sta perdendo il ruolo di padre", dice la showgirl 47enne, ex moglie del cantante 48enne da cui ha avuto il figlio Nicola, 10 anni. Barbara D’Urso, coinvolta nella discussione, ci mette il carico e lo affonda: “Su Twitter ovunque c’è scritto che è una sorta di zerbino…’" Intanto nella Casa tutti sono contro l’ex tronista, giudicata male dopo la diretta di lunedì sera.

Carmelita nel suo talk chiede a Miriana Trevisan di commentare quanto accaduto durante la decima puntata del GF Vip. “Era perfetta la prima entrata di Serena dove ha chiesto scusa pubblicamente a Pacifico”, esordisce la mora. Poi commenta i ‘like' messi dalla Enardu al tentatore di Temptation Island Vip Alessandro Graziani prima di entrare nella Casa: “Veramente, è di cattivo gusto, penso per uomini e donne. Sei un personaggio pubblico? Pubblicamente quel like fa pensare ad altro, ci vuole delicatezza e amore, specialmente in una fragilità in cui è il loro amore”.

Miriana aggiunge: “Mio unico pensiero è nostro figlio, ovviamente non posso fargli vedere il GF Vip. Pago sta davvero perdendo i ruoli che ha nella vita. I ruoli di padre, fratello, figlio di sua mamma; è solo entrato, come se fosse alienato, nel ruolo di compagno di questa donna”. Sul fratello dell’artista, attaccato da Serena, sottolinea: “Pedro è una persona molto discreta. Lei poteva dire scusami, perché lui è davvero una persona molto aperta”.

Barbara D’Urso domanda all’ex stella di Non è la Rai se davvero Pago in questo modo stia perdendo per strada il ruolo di padre. “Sì, c’è una forte distrazione su tutto. Anche sul suo sogno, la sua arte. E anche Nicola ne risente, però noi… ovviamente, noi perché con la famiglia di Pacifico siamo una famiglia unica, perché c’è questo perno che è nostro figlio”, ribatte Miriana.

La presentatrice è esterrefatta e commenta: “Il papà ha fatto questa scelta, è un’artista e ha fatto bene a scegliere di entrare al GF. Ma mi metto nei tuoi panni di madre, cioè dire che in questo momento Pago si fa distrarre da un’altra persona anche dal pensiero del figlio è tanta roba. Io come mamma sarei abbastanza innervosita”. Poi dà il suo affondo: “Io i social li leggo e spero che non li leggerà… per fortuna Pago non li legge. Però su Twitter e ovunque c’è scritto che Pago è una sorta di zerbino… Speriamo che non arrivi a Nicola”.

Nella Casa Pago e Serena non sanno del polverone che si è scatenato fuori. Non immaginano neppure, però, che tutti i loro compagni di avventura al reality, dopo la diretta serale, siano dalla parte del cantante e considerino l’atteggiamento della Enardu deplorevole.

“Questo like non ci azzecca proprio nulla – commenta Antonella Elia in Confessionale – Bisogna avere un pensiero etico, morale bello solido!”. Paola Di Benedetto non ha dubbi: “Adesso se hai gli attributi per questo amore combatti e non fai la vigliacca e scappi fuori!”.

Dura Fernanda Lessa: “Lei non vede neanche chi ha davanti! Respira e manca di rispetto!”. Come pure Adriana Volpe: “Mi sembra assurdo che Pago abbia chiesto scusa e che lei non lo abbia fatto!”. E sul ‘like’ incriminato: “Se non ha valore non lo fare, meglio no?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2020.