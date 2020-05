E se quella gelosa fossa Serena? Miriana Trevisan rivela: 'Pago dorme a casa mia'

Miriana Trevisan ex moglie di Pago, a Nuovo rivela: “Pago dorme a casa mia”. Quando il cantante durante la quarantena è venuto a Roma per stare con il figlio Nicola, è rimasto a casa della bella mora. E se ora la gelosa fosse Serena Enardu?

La sarda 45enne, ex volto di Uomini e Donne, ieri, 15 maggio, ha annunciato con un lungo post la nuova rottura con Pago. Non ha rivelato i dettagli dell’addio, ha detto solo che dopo una feroce litigata entrambi hanno deciso di allontanarsi. Ha anche aggiunto: “Non sempre chi decide di perdonare ce la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita…”.

Le sue parole hanno lasciato intendere che dopo Temptation Island Vip qualcosa tra lei e il 48enne si sia definitivamente spezzato e per colpa, probabilmente, della gelosia di Pacifico. Adesso la prospettiva potrebbe cambiare totalmente: se invece la gelosa fosse lei?

“Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno”, chiarisce la Trevisan al giornale, sottolineando di quanto il figlio sia stato felice di stare accanto al papà. Poi, in merito a qualche dissidio nato dopo la partecipazione di Pago al GF Vip, spiega: “Io e lui comunque ci siamo chiariti…Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia…”.

Sintonia ritrovata con l’ex marito e anche una pericolosa vicinanza. Forse Serena Enardu non è così felice della situazione, chissà. Intanto Pacifico Settembre non dice nulla: al momento rimane in silenzio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/5/2020.