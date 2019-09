Carolina Stramare, di Vigevano, ma nata a Genova, capelli bruni e occhi magnetici verdi, è la nuova Miss Italia 2019. Ha stregato i telespettatori. Ripescata dalla giuria ha sbaragliato la concorrenza e venerdì scorso, alla finale del concorso di bellezza, è diventata la prima reginetta eletta esclusivamente con il televoto. Diplomata al liceo linguistico, modella da circa tre anni, è arrivata a Jesolo da Miss Lombardia.

Ha dedicato la sua vittoria alla mamma scomparsa lo scorso anno: “Sono convinta che sia lei a darmi la forza ogni giorno. Non c’è più, ma io la sento vicina”. Poi ha lanciato un bacio al fidanzato, anche lui bellissimo, Alessio Falsone. I due stanno sempre insieme quando lei non studia, impegnata in un corso di grafica e progettista all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo. Carolina Stramare lavora anche nel negozio d’arredamento della sua famiglia e ha una grande passione per l’equitazione, che pratica a livello agonistico da quando aveva 9 anni.

“Sono ancora al settimo cielo e forse non ho ancora ben metabolizzato il traguardo raggiunto ieri sera. Sono felice, felice di una felicità che tanto attendevo nella mia vita. Sono soddisfatta del mio percorso, ho il cuore pieno di gioia”, ha scritto su Instagram Carolina Stramare dopo essere stata eletta Miss Italia 2019.

“Alcune emozioni sono troppo grandi per essere raccontate”, ha sottolineato ancora. Il suo sogno si avvera e se lo godrà insieme ad Alessio, un fascinoso ragazzo con gli occhi chiari e il bicipite tatuato che ha come passione il calcio. Insieme questa estate si sono goduti la vacanza in Sardegna, poi lui ha fatto il tifo per le a Jesolo e ora ha accanto la più bella d’Italia, solo un’ulteriore conferma per Fasone che l’aveva già eletta reginetta del suo cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2019.