Mistero sul Natale di Belen: niente immagini della Vigilia, Antonino c'era o no?

Mistero sul Natale di Belen, niente immagini della Vigilia sul social e tutti si domandano: Antonino c’era o no? L’argentina non apre bocca sulla sua situazione sentimentale, condivide con i fan le storie che raccontano la sua ‘fuga’ in montagna insieme all’inseparabile Patrizia Griffini e alla sorella Cecilia, che è partita con il fidanzato Ignazio Moser e i due cani, Aspirina ed Ercolino.

L’ex hair stylist 26enne pubblica una foto in cui è immortalato con la piccola Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio: è probabile che Antonino abbia visto la figlia, ma non si se se sia andato a casa della showgirl semplicemente a prenderla o abbia trascorso la mezzanotte tra il 24 e il 25 con lei.

Spinalbese è emozionato e per accompagnare l’immagine sul social, scrive: “Il tuo primo Natale”. Ora però la neonata è con mamma Belen. La Rodriguez l’ha portata in montagna, nella baita presa in affitto, insieme a lei. Santiago, invece, non c’è: è con il papà, Stefano De Martino.

Belen cucina con Cecilia Rodriguez: le sue si danno da fare ai fornelli. Nacho brinda e beve un calice di vino rosso.

A tenere banco tra loro è la Petineuse del GF, oramai di famiglia da anni e anni: ogni volta che la showgirl torna single sembra non poter fare più a meno dell’amica.

Belen, dopo la cena gustosa, allatta Luna Marì. Poi va a nanna. A svegliarla è la luce ovattata del sole, che splende su un paesaggio innevato suggestivo. Le festività della Rodriguez sembrano lontanissime da Spinalbese: pur se non ufficializzato, il loro addio pare quasi una certezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/12/2021.