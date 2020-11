La moglie di Bonolis difende la Gregoraci: 'Selvaggia Roma invidiosa’

Nella diatriba esplosa nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si è inserita anche Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha deciso di intervenire via social per attaccare l’ex di ‘Temptation Island’ e difendere la sua amica Eli. Pubblicando su Instagram una foto di quest’ultima ha scritto: “Io seguo il Grande Fratello Vip e conosco Elisabetta Gregoraci. Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta, che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo. Poi... chi è Selvaggia Roma?!?!?!?? #misteri”.

Tra i commenti al post è poi apparso anche un intervento di Flora Canto, compagna di Enrico Brignano (e madre di sua figlia), che ha dato manforte a Sonia. “La pochezza regna sovrana... Selvaggia Roma cerca disperatamente qualcuno che confermi di aver ‘limonato con lei’. Già questo direi possa bastare. Grande Ely”, ha aggiunto Flora.

Intanto nella Casa di Cinecittà non si placa la polemica e dopo lo scontro tra Elisabetta e Selvaggia, la prima se l’è presa anche con Pierpaolo Pretelli, suo “amico speciale”, accusato di aver parlato troppo del loro rapporto proprio con la Roma. “Tu non puoi parlare sempre di me e della nostra ‘storia’, Pier. Non ho più voglia di queste cose. Io vi sentivo parlare. Avresti dovuto dirle ‘basta, parliamo d'altro’. Lei è venuta apposta qui. Lei si deve fare il suo Grande Fratello parlando di lei, non parlando di me. È un'amica tua, non mia. Io non frequento quel genere di persona, che si permette di mettermi in mezzo”, ha affermato Elisabetta.

Scritto da: la Redazione il 19/11/2020.