Avete mai visto la moglie di Lillo Petrolo di Lillo e Greg? Con il comico alla premiere del suo film: foto

Lillo Petrolo dopo la sua esilarante partecipazione a LOL: chi ride è fuori, è sotto i riflettori. Il comico 58enne del duo Lillo e Greg si prende gli applausi del pubblico che lo ama fortemente, senza dimenticare la donna che da sempre gli è accanto e a cui ha detto grazie a novembre scorso, quando è riuscito, dopo 26 giorni in ospedale, a sopravvivere al Covid, che l’aveva colpito duramente. E’ con la moglie Tiziana Etruschi che si lascia fotografare alla premiere del suo ultimo film a Roma, “Tutti per Uma”.

Lillo è un vulcano di idee. Comico, attore teatrale, cantante, scrittore, musicista, regista, conduttore tv, conduttore radiofonico, autore di programmi, fumettista e leader di due rockband, trova la sua ispirazione grazie anche a Tiziana, che è lontana dal mondo dello spettacolo e raramente posa davanti ai fotografi. Vivono la loro relazione privatamente.

L’altro suo ‘compagno’ di vita è Greg, pseudonimo di Claudio Gregori, da cui non si è affatto separato, anche se ultimamente è apparso senza di lui accanto. “Stiamo già lavorando al prossimo film, scritto e diretto da noi. Parla delle donne e di come noi uomini ci rapportiamo a loro... E poi c’è sempre ‘610’ in radio, una trasmissione che va avanti da 18 anni”, spiega a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ora Lillo, cult nei panni ormai mitici di ‘Posaman’, esce al cinema con il suo ultimo lungometraggio. “Tutti per Uma”, dove recita al fianco di Pietro Sermonti e Antonio Catania. “E’ un film per tutta la famiglia dove mi accapiglio sempre con Pietro, in una scena persino al ritmo delle comiche mute, con la musichetta di sottofondo alla Benny Hill... E’ esattamente il tipo di film che guarderei io: favolistico e surreale. E il mio personaggio è un immaturo. Cioè quello che sono io nella vita”, confida al settimanale. Alla prima al suo fianco si tiene stretto Tiziana e sorride felice insieme a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.