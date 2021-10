Momento difficile per Wanda Nara, arriva in aiuto l'ex marito...

Wanda Nara vive in momento difficile: tutta colpa del tradimento di Mauro Icardi. In aiuto della showgirl argentina 34enne, prima fuggita a Milano e ora, forse, di ritorno a Parigi, arriva sorprendentemente l’ex marito, Maxi Lopez.

L’attaccante 37enne a luglio scorso ha dato l’addio al calcio. A 37 anni ha attaccato gli scarpini al chiodo. Ora si è trasferito proprio nella capitale francese per stare vicino ai tre figli avuti da Wanda: Valentino, 12 anni, Benedicto, 10, Constantino, 9. E’ per il loro bene che ha deposto le armi contro la bionda dopo anni di guerra. Il rapporto si è appianato e in questi giorni convulsi è lui a occuparsi dei ragazzi insieme alla sua compagna, la fidanzata Daniela Christiansson, con cui convive.

Maxi prepara la pasta ai bambini, Valentino, Benedicto e Constantino assaggiano il sugo e apprezzano. Con loro in cucina c’è Daniela: la donna ha un ottimo rapporto e dialoga tranquillamente, la complicità è evidente.

Stando ai media argentini Lopez, piantato in asso da Wanda proprio per Mauro Icardi e in passato protagonista con lei di accesi scontri, ora non solo si sarebbe offerto di darle una mano con i figli nati dalla loro relazione, ma si sarebbe reso disponibile per badare anche a Francesca e Isabella, le due bimbe di 6 e 4 anni che la showgirl ha avuto dal 28enne Maurito, almeno fino a quando la spinosa situazione sentimentale tra lei e il bomber del Psg non abbia avuto una conclusione, che sia pacifica o di definitiva rottura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2021.