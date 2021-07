Monica Bellucci e la figlia Deva per la prima volta in copertina insieme: foto

Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel per la prima volta posano in copertina insieme: le due sono bellissime e ammalianti nella cover di Vogue Italia firmata da Paolo Roversi. Indossano abiti firmati da Dolce & Gabbana e fanno sognare.

Il nuovo numero del mensile, che uscirà il 6 luglio, è dedicato alle sedicenni, in esclusiva mondiale la diva 56enne e la sua primogenita avuta dall’ex marito Vincent Cassel hanno voluto regalare questo ritratto a due. La Bellucci, più volte sul giornale, non ha mai avuto la copertina, stavolta se la prende con la sua amata figlia, pur lasciando l’inquadratura in primo piano a Deva. “Il gesto di farsi da parte e lasciare i riflettori a Deva lo ha voluto Monica stessa. Diamogliene atto: fare spazio a chi viene dopo (una figlia, un successore) non è cosa che siamo abituati a vedere spesso”, scrive nel suo editoriale il direttore Emanuele Farneti.

Anche papà Vincent è orgoglioso della cover e sul social sostiene la figlia, sempre più acclamata da modella, e l’ex moglie. “Ho chiesto a mia figlia perché avesse voluto questo servizio assieme, e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: ‘perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia (Monica è stata fotografata al settimo mese di gravidanza da Fabrizio Ferri, ndr). Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora’”, rivela la Bellucci nell’articolo interno al giornale.

Monica poi della figlia dice: “Quando gioca al gioco della moda Deva si diverte e una parte di lei s’esprime. Il fatto che metta un piede nel mondo degli adulti, frequentando al contempo la scuola che la riporta alla realtà, le sta dando equilibrio e sicurezza”.

Del loro rapporto la mora svela: “Io e lei non abbiamo scontri, mai. Sono una madre dolce, cerco di prenderla sempre dal verso del pelo”. A Deva, nata a Roma, parla esclusivamente in italiano. La ragazza la rende orgogliosa: “Lei è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2021.