Monica Bellucci di nuovo single: è finita con Nicolas Lefebvre

Monica Bellucci torna di nuovo single: è finita con Nicolas Lefebvre. Lo svela lei stessa intervistata dal settimanale F. I due erano legati da circa un anno. L’artista era più giovane dell’attrice: aveva 18 anni in meno della 54enne.

Sempre riservata, Monica Bellucci, dopo il divorzio da Vincent Cassel, non ha mai ufficializzato la sua relazione con Nicolas Lefebvre, fino a quando non è stata paparazzata insieme a lui lo scorso dicembre da Voici. Aveva accennato al nuovo compagno, però, già in un'intervista a novembre 2018. Poi sono arrivate le uscite ufficiali, prima alla sfilata Chanel a marzo, poi all’evento Cartier, sempre a Parigi. A maggio si era parlato di crisi, ma Monica e il 36enne erano arrivati in coppia sul red carpet a Madrid e a Cannes e i gossip erano stati spazzati via. Invece è realmente finita: è single.

"Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest'uomo mi ha insegnato tante cose. E' una persona che ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita”, confessa Monica Bellucci al giornale, parlando della relazione ormai archiviata con Nicolas Lefebvre. E’ finita, lei è di nuovo single e comunque serena: con l’ex fidanzato ha conservato uno splendido rapporto a quanto pare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2019.