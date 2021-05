Monica Bellucci, rarissimo selfie dell'attrice sul social: guarda

Monica Bellucci sul social mostra il suo volto acqua e sapone in un rarissimo selfie in cui posa accanto a una sua cara amica. E’ proprio Isabella Ferrari a condividere su Instagram la foto insieme alla diva 56enne. “Senza le mie amiche io non so dove sarei #30anni #Amicizia #amitié”, scrive.

Monica Bellucci sorride, il viso armonioso della mora accanto ala bionda è solare, raggiante: è bellissima, senza la paura dei segni del tempo. Il suo fascino rimane immutato, come, del resto, quello della Ferrari. Le due sono donne che si amano, unite da un legame nato grazie alla professione che le unisce, ma non solo. E’ una ‘sorellanza’ che va oltre.

La Bellucci sul social pubblica pochissimo, quasi nulla, del suo privato. Schiva e riservata, stavolta di fa vedere in un selfie che la cattura ‘nature’. E’ fiera di se e del suo aspetto modificato dagli anni.

In una recente intervistaa La Repubblica Monica ha detto: “Sopporto ancora le mie rughe ma non condanno i ritocchi estetici se sono ben fatti e ti fanno sentire meglio. E’ una scelta molto personale e oggi ci sono tante gradazioni possibili. Ne 'La befana vien di notte' di Paola Randi, un film che stiamo girando in questi giorni a Roma, impersono una strega buona che aiuta i bambini. E non è certo giovane. L'esperienza acquisita e una fisicità diversa mi consentono di vestire i panni di personaggi che prima non mi avrebbero mai proposto”.

La Bellucci non ha paura di invecchiare: “A differenza delle generazioni passate, alla mia età posso esistere come donna, esprimere la mia femminilità in tutta la sua pienezza senza rinunciare al lavoro e ai miei impegni. Mordo la vita che è piena, pienissima e non mi resta il tempo per fermarmi a pensare agli anni che passano. Devo ancora aiutare le figlie a diventare adulte”.

Il suo segreto di bellezza? “Il lavoro è il mio toccasana, mi costringe a stare attenta. Quando c'è un film in vista metto il turbo e rinuncio a dolci, formaggio, pane, vino. E’ dura, adoro mangiare ma so anche essere brava, se serve. La ginnastica tre volte a settimana fa la differenza e cerco di usare delle buone creme per il viso e per il corpo”.

