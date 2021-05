Monica Bellucci stravolge il suo look: è bionda. Guarda

Monica Bellucci stravolge il suo look e lascia tutti a bocca aperta durante la presentazione dei David di Donatello, che andranno in scena stasera su Rai Uno condotti da Carlo Conti, al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’attrice 56enne, nel contributo video che manda per esternate la sua felicità nel sapere di essere tra i premiati, è bionda.

L'affascinante diva indossa un cappello, il suo look è assolutamente inedito, tutto per il film che sta girando a Roma, “La Befana vien di notte, le origini”. Interpreta una strega buona e un po’ stralunata. Porta un cappellone da cowboy e ha lunghi capelli color platino. E’ coperta da un pastrano scuro. Ricorda quasi Patti Smith.

Monica Bellucci ringrazia l’Accademia dei David di Donatello, presieduta da Piera Detassis. “Uun grande abbraccio a tutti i candidati di questa edizione e speriamo che l’arte trovi di nuovo il suo soffio vitale. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di umanità, poesia e bellezza”, sottolinea con voce dolce, sussurrata e suadente.

Geppi Cucciari, chamata a presentare la cerimonia al Colle, irriverente, non può fare a meno di chiosare, dopo averla vista così, dissacrante e ironica: “Un ringraziamento a Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2021.