Il monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo scritto da un famosissimo volto tv: ecco chi

Le parole usate da Sabrina Ferilli durante il suo monologo, o meglio “non monologo”, in occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2022 sono frutto di una collaborazione con un famosissimo volto tv e nota giornalista. Di chi si tratta? Di Selvaggia Lucarelli. E’ stata proprio la 47enne originaria di Civitavecchia a raccontarlo via social. La penna di ‘Domani’ ha fatto sapere: “Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. E’ stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai suoi pensieri limpidi e intelligenti. Ti meriti tutto cara Sabrina!”.

Selvaggia ha poi voluto sottolineare come sia normale che i personaggi si facciano aiutare da autori per le proprie performance sul piccolo schermo. “Per Sabrina Ferilli ho fatto quello che fanno gli autori in tutti i programmi tv. Autori che hanno tutti i personaggi, in tutti i programmi tv. Si aiuta a dare una forma alle idee di chi sale sul palco. Nulla di più. E nulla di speciale. Aggiungo che secondo me la cosa migliore di Sabrina è stata la sua conferenza stampa”, ha proseguito.

La Ferilli, 57 anni, è stata l’ultima donna ad affiancare Amadeus all’Ariston, per la serata finale dell’ultima puntata del Festival, che ha fatto registrare ascolti molto buoni e uno share del 65% circa.

Scritto da: la Redazione il 10/2/2022.