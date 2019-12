Moreno Merlo: 'Paola Caruso mi ha chiesto di fingerci fidanzati'

Moreno Merlo replica a Paola Caruso. A Domenica Live, davanti a un’incredula Barbara D’Urso, dice: “Mi ha chiesto di fingerci fidanzati”. Rimanda al mittente le accuse di averla maltrattata e porta a sostegno anche un certificato medico: sarebbe stata lei a scagliarsi contro di lui stando a quel che racconta. L’ex Bonas interviene telefonicamente per smentire tutto.

Moreno Merlo parte dal principio. La relazione con Paola Caruso sarebbe iniziata il 18 luglio scorso. "Ho conosciuto Paola il 18 luglio. Lei dice che stavamo insieme da quattro mesi ma non è vero. L'ho incontrata per la prima volta il 18 luglio e di certo non mi fidanzo con una persona la prima volta che la guardo negli occhi. Prima cerco di conoscere chi ho davanti e dopo intraprendo una relazione”, spiega.

“La storia è cominciata dopo Ferragosto. Mi ha detto che stava tornando a Milano. Il 15 di agosto sono tornato anch'io e le ho fatto una sorpresa. Lì ci siamo messi insieme. Alla fine della fiera siamo stati insieme due mesi e mezzo e non quattro”, chiarisce ancora. Poi parla delle liti, racconta di quando la madre ha voluto conoscere la showgirl 34enne.

“Mia madre l'ha conosciuta perché ci teneva. Abbiamo fatto un giro, poi siamo tornati a casa e abbiamo cenato insieme. Io, poi, dovevo uscire con degli amici. Conoscevo Paola da due settimane e mezzo, potevo anche vedere altre persone. Lei ha cominciato a inveire in modo veramente brutto nei miei confronti. Mi ha detto: ‘Tu non vai da nessuna parte, non hai capito niente, io sono Paola Caruso, non devo vedere il mio fidanzato che va in giro con gli amici a Milano’”, rivela.

Moreno Merlo punta il dito: “Poi mi ha detto: ‘Visto che nei prossimi giorni dobbiamo andare da Barbara D'Urso, facciamo finta di stare insieme un paio di mesi e poi diciamo che ci siamo lasciati’”. La conduttrice non riesce a credere alle sue orecchie. Il dj conferma tutto: “Mia madre, che era presente, senza dire una parola, si è messa la giacca, ha chiamato il taxi e se n'è andata. Mi ha detto: ‘Moreno vieni via insieme a me'. Ma io tenevo a Paola…”.

Spiega: “Sono cresciuto in un modo molto simile a Michelino. Porto il cognome di mio padre ma non era sempre presente. Non potrei mai approfittarmi di una donna con un bambino. Le ho detto ‘Se hai bisogno della mia figura per fare la famiglia felice dimmelo, perché io non ci sto'. Io stavo iniziando a provare un sentimento e lei mi ha detto ‘Facciamo la finta, andiamo da Barbara e poi ci lasciamo'. Sono rimasto di sasso".

“Quando si litigava, imprecava, mi augurava la morte. Abbiamo fatto una clip in piscina con la tua troupe e lei ha iniziato a imprecare contro di me. Mi diceva: ‘Non capisci niente', imprecazioni blasfeme davanti al bambino e anche al tuo staff. La tua giornalista ha tentato di spezzare una lancia in mio favore dicendo che non avevo fatto niente di male”, confessa ancora Moreno Merlo.

Infine parla della lite in auto di cui ha parlato anche la Caruso sempre a Domenica Live la scorsa settimana. Le percosse sarebbero arrivate dalla bionda e porta anche un certificato medico a supporto di quel che afferma. Il 28enne è un fiume in piena, a cercare di stopparlo è proprio Paola Caruso che chiama e al telefono in diretta dice che è tutto falso, la linea, però è disturbata. Così la querelle è rimandata alla prossima puntata, proprio come una soap…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2019.