Morgan ha fatto chiarezza sulla sua, molto intricata, bisogna ammetterlo, situazione sentimentale. E’ emerso che sostanzialmente la relazione con Alessandra Cataldo era finita prima che nascesse la loro bambina, Maria Eco, venuta al mondo il 17 marzo scorso, in piena emergenza Coronavirus. Il cantante in un’intervista rilasciata all’Huffington Post ha spiegato che quando è iniziato il lockdown aveva già un’altra “partner”, Angelica.

Parlando di come ha vissuto le prime settimane dopo la fine della quarantena ha infatti detto: “Ho avuto una strana reazione da parte della mia partner Angelica (Schiatti, ndr) che si è completamente negata. Forse è stata lei a costruire tutto questo ‘impianto’. Credo che sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico. Fatto sta che è tornata ed è priva di emozioni e sembra sia gravemente lesa dal punto di vista psichico. Non mi permettono di incontrarla. C’è sotto qualcosa di veramente strano, i monzesi ricchi borghesi hanno fatto una cosa alla Giulietta e Romeo”.

Oggi si considera “più che single, disperatamente solo”. “Single è un’altra cosa. Sono esistenzialmente solo”, ha fatto sapere. Parlando della sua ultimogenita ha poi aggiunto: “Maria Eco, nata il 17 marzo dalla relazione con Alessandra (Cataldo, ndr), è una bambina fantastica, bellissima, che cresce e che è la mia gioia. Lei mi apprezza molto e quando le canto la ninna nanna, si addormenta subito. Facciamo però chiarezza”. “Uno deve essere molto contento se vieni reso genitore, devi esserne molto grato. È un bel regalo che si fa a una persona. Sono disposto a fare il padre di mille bambini, adoro fare il padre”, ha continuato.

E quando il giornalista che lo intervista gli fa notare che le sue ex con cui ha avuto già due figlie, ovvero Asia Argento (con cui ha avuto Anna Lou) e Jessica Mazzoli (con cui ha avuto Lara), lo hanno sempre pubblicamente rimproverato di non essere un padre presente, il 47enne ha replicato. “Non ero presente? Ma ti credo! La madre era Asia Argento, ci mancherebbe. Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono? Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica, poi però portano via le figlie, si lamentano”.

Scritto da: la Redazione il 1/6/2020.