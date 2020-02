Morgan, appello a Bugo in tv: 'Se chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te'

Morgan è il protagonista assoluto in tv. Barbara D’Urso prima ospita la mamma a Domenica Live, poi la sera, a Live - Non è la D’Urso, accoglie nuovamente in studio Marco Castoldi. L’artista 47enne, dopo la lite con Bugo a Sanremo 2020, quella chei ha causato la squalifica dal Festival a entrambi, e tante chiacchiere, alla fine lancia un appello al collega che ha visto in ottima forma il pomeriggio a Domenica In, ospite di Mara Venier. “Se chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te”, sottolinea. Del resto il motivo scatenante del diverbio è stata proprio “Canzone per te” del cantautore, che Morgan, nella serata delle cover a Sanremo, avrebbe voluto fosse eseguita nella versione arrangiata da lui.

Carmelita già nel tardo pomeriggio, a Domenica Live, parla con la madre di Morgan. Luciana Colnaghi a proposito del figlio e Bugo racconta: “Morgan e Bugo erano amici da 17 anni. Secondo me ha detto quelle cose perché li hanno molto caricati. Quando ho visto la scena mi sono messa le mani tra i capelli. Tante volte mio figlio sbaglia e poi si pente. Ho pensato: ‘L'han tirato scemo’”.

“Mi ha detto che non l'hanno trattato bene, che l'hanno sbattuto fuori dalla camera d'albergo. Credo a quello che dice mio figlio. Io sono in parte colpevole perché lui è influenzato da me. Io sono una musicista da strapazzo e gli ho scritto che Bugo gli ha rovinato la performance della cover di Endrigo. Per me in quel momento ha avuto ragione, poi non ha avuto ragione a fare quell'esibizione. Gli insulti a Bugo? Io gli ho insegnato a non dire parolacce”, continua.

Poi racconta la sua infanzia interrotta a causa del suicidio del padre: “Morgan ha avuto una bella infanzia, ma interrotta. Io ho insegnato fino a quando mio marito non è morto. Morgan è cresciuto col papà, che lavorava nel mobilificio di famiglia. Sognava di fare il lavoro del padre, disegnava sin da piccolo mobili. Era legatissimo a lui, che gli faceva da mamma. Ma mio marito aveva problemi esistenziali, non sono mai entrata nel merito, aveva problemi con le banche, soprattutto dopo la morte del padre. A un certo punto, esaurito, ha deciso di uccidersi”.

“E’ stato un dispiacere per tutti. Lo abbiamo ritrovato tre giorni dopo. Mi avevano informato che aveva detto che si sarebbe ammazzato, ma non credevo arrivasse a tanto. Hanno detto che sembrava che era all'autodromo, ma all'ingresso nessuno aveva visto niente, evidentemente erano al bar invece che a controllare gli ingressi. E invece lo hanno ritrovato al gabinetto dell'autodromo. No, non era scappato con un'altra. Io dico che Morgan non lo ha ancora superato. L’ho mandato in terapia tante volte”, aggiunge.

La sera a Live - Non è la D’Urso è la volta di Morgan che si confronta con gli ‘sferati’. Dopo giorni in cui diceva di essersi dovuto pagare l’hotel, alla fine ammette che in realtà l’albergo gli è stato pagato a Sanremo, ma solo quello. Poi attacca Bugo: “Ha piscia*o su un’amicizia. Ha la mia età, ha fatto 9 album ed io 13, è al mio livello. Una persona che non ha imparato le regole dell'educazione, maleducato musicalmente”.

“Io sono un moralista, le cose che ho detto a Bugo avrebbe potuto dirle un parroco. Soffermatevi sulle parole. Lui era d'accordo da mesi per eliminare Morgan. Il suo team, dal giorno dopo che eravamo stati presi, hanno iniziato a trattarmi da cane. Nonostante soffrissi, Bugo è arrivato sul palco e ha fatto il gradasso. Non si fa così, devi rispettare Morgan, Sergio Endrigo e il pubblico”, sottolinea ancora.

"Lui ha pisciat* su un amico. Se mi avesse rispettato, non avrebbe fatto quello che ha fatto sul palco”, afferma Morgan. Subito dopoo canta la sua versione di “Canzone per te” e arriva insperato l’appello a Bugo: “Sei primo in classifica, son contento per te. Ti ho visto felice oggi, è bello vederti felice, hai avuto quello che volevi. Adesso, se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme". E aggiunge: ”Oggi ti ho scritto un messaggio alle 16.35: ‘ma ti rendi conto che siamo primi in classifica? Io sono felice per te’”.

Anche al Live arriva la mamma, i due si riabbracciano. Poi Morgan ascolta pure il messaggio della sorella e promette di fare pace anche con lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2020.