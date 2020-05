Morgan già in crisi con Alessandra Cataldo, madre dell’ultima figlia? 'Una quarantena di dolore assoluto'

Morgan sembrerebbe già in crisi con Alessandra Cataldo, la madre della sua ultima figlia. Maria Eco è nata lo scorso 16 marzo, solo 7 settimane fa. Questo dovrebbe essere un momento di gioia per il cantante, eppure, intervistato dal Corriere della Sera in occasione dell’uscita di “Essere Morgan - La casa gialla”, primo volume di una trilogia per La Nave di Teseo, il 47enne svela: “Una quarantena di dolore assoluto”.

Non vuole parlare dei suoi sentimenti, Morgan non desidera entrare nello specifico in merito ai quelli che parrebbero gravi problemi nella relazione sentimentale con Alessandra Cataldo. “Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro”, dice perentorio. Nel suo volume il cantautore racconta la sua vita incrociandola con quella della sua casa di Monza, quella che lo reso protagonista di un caso giudiziario la scorsa estate con la vicenda del tanto chiacchierato sfratto.

“L’agenzie delle entrate blocca ogni guadagno per ripianare un debito, quindi non posso pagare gli alimenti per le mie figlie. Così la casa è stata pignorata e sono stato cacciato. Secondo me è incostituzionale: senza la mia abitazione-laboratorio non posso esercitare il diritto al lavoro”, spiega Morgan riassumendo il tutto.

Parla di musica, degli artisti attuali. Sul colleghi che l’hanno abbandonato sottolinea: “Li chiamavo e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi. Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito. Li disprezzo. Pensano solo al conto corrente, non hanno senso civico”.

Sul titolo del libro, in merito a ‘la casa gialla’, spiega: “Era come la chiamava Anna Lou, mia figlia che ho cresciuto lì nei primi 4 anni di vita. Pensate alla crudeltà di Asia... Ora è tutto in un deposito, senza ordine”. Dà ancora gran parte delle colpe alla sua ex più famosa, Asia Argento, quella da cui ha avuto la primogenita ora 18enne (è anche padre di Lara, 7 anni, avuta dall’ex Jessica Mazzoli).

Nel libro Morgan ha voluto alcune foto in cui posava magrissimo e senza veli. Pesava solo 47 chili: "Un crollo fisico dopo la fine della storia con Asia. Una notte mi guardai allo specchio: ‘domani potrei non essere più al mondo’. Chiamai Alice Pedroletti per testimoniare il momento”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2020.