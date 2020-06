Qualcuno l’aiuti! Morgan ammette: 'Vittima delle dipendenze, vivo un periodo allucinante'

Morgan vive nuovamente un periodo buio. E’ vittima delle dipendenze, come ammette lui stesso a Oggi in un’intervista in cui arriva pure alle lacrime. “Vivo un periodo allucinante”, rivela il 47enne. La ‘colpa’, se così si può dire, è della sua nuova fidanzata, Angelica Schiatti. “Mi ha lasciato e io sono ricaduto”. Ora vorrebbe che si accendessero le telecamere per documentare passo passo la sua cura disintossicante. “Finchè c’era lei ce la facevo”, sottolinea il cantante. Adesso è crollato.

Due mesi e mezzo fa è arrivata la sua terza figlia, Maria Eco, ma con Alessandra Cataldo è finita. La musa di Morgan è diventata Angelica Schiatti, ma lei lo ha lasciato: “Trovo orrendo che la famiglia, gli amici, chi le sta intorno ne abbiano approfittato creando una barriera, con la certezza che io sia la persona sbagliata”, racconta Marco Castoldi. E aggiunge: “La sua famiglia ha deciso che io sono l’uomo sbagliato”.

Morgan e Angelica si conoscevano da 10 anni: “Ci siamo sempre amati”. La donna però ora lo rifiuta: “Se tento di raggiungerla mi accusano di stalking. L’hanno portata ad avere paura di me”. A scaldargli il cuore in quarantena ci ha pensato la figlioletta Maria Eco, anche se con Alessandra è una storia conclusa: “Giunta a un suo epilogo, bello, perché avere un figlio è un regalo. E’ stupendo e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita”.

Quando gli si accenna anche alle altre due figlie, Morgan parla di distanza e dice: “E poi le madri di Anna Lou e Lara (Asia Argento e Jessica Mazzoli, ndr), lasciamo stare…”. In questo momento c’è qualcosa che lo potrebbe rendere migliore: “Sicuramente una cura disintossicante. E vorrei le telecamere addosso così che potesse essere vista da tutti: così i miei detrattori non avrebbero più nulla da dire”. La stava già facendo: “Angelica era riuscita a convincermi. Ma adesso lei non c’è più: m ha lasciato come un cane e io sono ricaduto. Questa è la verità! Finché c’era lei ce la facevo, ora sono molto demoralizzato e abbattuto, mi è venuta a mancare la molla”.

Morgan sa che deve farcela da solo: “Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo, passo che sto uscendo dalla dipendenza, già adesso. Rimuovere le schifezze e tirare fuori il bello. Con consapevolezza. Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2020.