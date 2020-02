Morgan incontra la mamma Luciana Colnaghi dopo mesi: pace siglata

Morgan incontra la mamma Luciana Colnaghi dopo mesi di lontananza. Il cantante 47enne mantiene la promessa fatta alla donna in diretta tv il giorno prima. Martedì, intervenendo al telefono a Vieni da me, alla madre, ospite di Caterina Balivo, aveva detto di volerla finalmente vedere. La pace è finalmente siglata.

La mamma lo ha difeso in televisione, ha detto tante belle parole su Marco Castoldi, nonostante abbia pure sottolineato che a Sanremo abbia esagerato e che poteva gestire i dissidi con Bugo diversamente. Morgan l’ha ascoltata e ha deciso di fare pace con lei. L’incontro avviene davanti le telecamere del programma di Rai Uno. Marco Castoldi ha raggiunto Luciana Colnaghi in monopattino a Corso Sempione a Milano, di fronte gli studi della tv di Stato.

"Ti è piaciuta la trasmissione? Caterina è stata veramente gentile”, dice Luciana. “Sì, sì, sì. Caterina è stata molto brava”, sottolinea Morgan. Poi però torna sulla polemica di Sanremo.

“Io dicevo una cosa, perché non mi hanno detto di parlare del direttore (d’orchestra di Sanremo, ndr) quando lui ieri ha parlato tutto il giorno di me? Ma poverino, quella è la sua rivalsa. Se non sfrutta questi momenti non ha momenti di luce. Però trovo sbaglio che lui musicalmente debba andare a colpire al cuore, perché questo è molto sbagliato. E' colpire al cuore. E mettere in dubbio, perché di me è stato detto tutto, ma mai nessun dubbio musicalmente. Invece qui mi attaccano lì. Io non dico che sono perfetto ma perché devo essere messo nel tribunale della santa inquisizione armonica?”, polemizza ancora l’artista.

L’incontro si conclude con un’ulteriore promessa: il cantante presto andrà a trovare la madre a Monza. Caterina Balivo osserva tutto soddisfatta e felice.

