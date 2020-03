Morgan papà per la terza volta: è nata Maria Eco

Morgan è diventato papà per la terza volta, ieri, lunedì 16 marzo, è nata Maria Eco. Il cantautore lo annuncia sul social.

Alessandra Cataldo, attuale compagna di Marco Castoldi, in arte Morgan, ha partorito. La donna ha vissuto la gravidanza lontana dai riflettori e ora ha dato alla luce la sua bambina. Il primo a rivelare la nascita della terza figlia di Morgan, anticipando addirittura il papà, è stato il dj Ricc Frost, grande amico dell’ex di Asia Argento, che su Facebook ha scritto: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”. Poche ore dopo è arrivato anche il messaggio condiviso di Morgan.

Morgan è già padre di Anna Lou, 18 anni, nata dalla lunga relazione con la figlia di Dario Argento, e di Lara, 7 anni, avuta dall’ex Jessica Mazzoli, conosciuta quando era giudice di X Factor e lei era uno dei talenti dello show. Dell’attuale relazione con la Cataldo si sa pochissimo. Secondo la Mazzoli i due si sarebbero conosciuti quando lei era ancora fidanzata con il 47enne ed era incinta di otto mesi. Starebbero insieme dal 2012.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2020.