Morgan, 46 anni, in collegamento con "Live - Non è la D'Urso" dalla sua casa di Monza, ha parlato del pignoramento della sua abitazione. Venerdì il cantautore dovrà lasciarla ma ha risposto lanciando un appello: "Faccio una festa. Venerdì 14 dalle nove del mattino apro la mia casa e faccio un festone. Facciamo un cordone intorno alla mia persona, così sarà sempre più difficile portarmi via. Voglio vedere chi entra, con la casa piena di gente, se non si vergogna ad andare a disturbare delle persone pacifiche. Questa casa è ancora intestata a me".

Vuole fare una festa Marco Castoldi nella sua abitazione. Ha invitato tutti gli italiani a stringersi a lui nel giorno in cui dovrebbe essere sfrattato dopo il pignoramento. Quando Barbara D'Urso gli ha fatto notare che sarà difficile non essere mandato via di casa, raccontando la storia della moglie di Totò Schillaci (Rita Bonaccorso dopo tanti appelli alla fine è stata sfrattata), il cantante ha risposto: "La moglie di Schillaci non è Dino Buzzati o Giuseppe Verdi. Qui parliamo di un artista. La mia casa è piena di strumenti e se mi buttano furi non posso più lavorare". Morgan, però, ha poi invitato tutti gli italiani nelle sue stesse condizioni a sostenere la sua causa: "Questa è una cosa che riguarda tutti".

Durante la puntata il coach di "The Voice" ha anche sottolineato: "Non sono sfrattato a causa dei debiti. Mi sono ritrovato nel 2015 con un'enorme quantità di tasse non pagate, questo per colpa di un commercialista truffaldino che ha gestito malamente la mia situazione finanziaria. Quello stesso anno tutti i compensi che ho preso li ho dovuti versare all’agenzia delle entrate e non ho ancora saldato il debito. Più lavoro e più riesco a ottemperare a questa cosa".

Una festa per evitare lo sfratto, questa è la provocazione di Morgan che durante "Live - Non è la D'Urso" ha anche parlato delle sue ex, Jessica Mazzoli e Asia Argento, mamme delle sue due figlie: "Ho chiesto loro un aiuto morale, non chiedo soldi, ma solo di tornare persone sensibili, capaci di dialogare. Jessica l'ha presa bene. Si è rivolta a me in maniera carina. Non ci sarebbero problemi nemmeno con Asia se non si facesse prendere dai fumi di quello che fuma. Dà del drogato ad altri quando è lei che deve andare in clinica, ne ha tanto bisogno. Non solo lo fa, insegna al mondo a farlo. E' una grande insegnante di tossicodipendenza". Quando la D'Urso gli ha chiesto di chi stesse parlando, il cantante ha cercato di riprendersi: "No era un testo di un pezzo, ma la mia ironia è un po' noir".

